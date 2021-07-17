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В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек

В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек Один человек погиб во время протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, причиной которых стал острый недостаток воды. Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
В регионе
17 июля 2021 г. 15:56
В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек

Один человек погиб во время протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, причиной которых стал острый недостаток воды. Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

"Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина", - заявил замглавы провинции Амид Сабри Бур.

Он добавил, что полиция задержала некоторых стрелявших и ведет поиски тех, кому удалось скрыться.

На видео в соцсетях с протестов видно, как демонстранты поджигали шины с целью перекрыть дороги, а полиция пыталась разогнать толпу. Также на видео слышны звуки нескольких выстрелов.

Отмечается, что причиной недостатка воды в юго-западных регионах Ирана стала худшая за последние 50 лет засуха.

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