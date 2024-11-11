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В Иране в результате теракта погибли пять членов "Басидж"

В Иране в результате теракта погибли пять членов "Басидж" подогнала косую новость на русском в ИРНА
В регионе
11 ноября 2024 г. 10:15
В Иране в результате теракта погибли пять членов Басидж

Пять членов вооруженного подразделения "Басидж" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате теракта в районе Сиркан города Сараван иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом говорится в заявлении КСИР.

Согласно информации, в настоящее время ведется поиск нападавших.

Также отмечено, что 8 ноября член КСИР майор Саид Парвиннежад был ранен голову в ходе столкновений с террористами группировки "Джейш аль-Адль" в районе Фирузабад города Расак провинции Систан и Белуджистан и скончался 10 ноября.

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Версия на азербайджанском языке İranda "Bəsic" qüvvələrinin beş üzvü və yaralı mayoru silahlı hücumda ölüb

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