В Иране в результате теракта погибли пять членов "Басидж"

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Пять членов вооруженного подразделения "Басидж" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате теракта в районе Сиркан города Сараван иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом говорится в заявлении КСИР.

Согласно информации, в настоящее время ведется поиск нападавших.

Также отмечено, что 8 ноября член КСИР майор Саид Парвиннежад был ранен голову в ходе столкновений с террористами группировки "Джейш аль-Адль" в районе Фирузабад города Расак провинции Систан и Белуджистан и скончался 10 ноября.