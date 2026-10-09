Каспийский экологический саммит: Инициатива Ильхама Алиева и новые возможности сотрудничества

В Туркменистане прошло заседание Каспийского экологического саммита в расширенном составе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии и поднял ряд актуальных вопросов, связанных с Каспийским морем. Глава государства затронул ряд актуальных вопросов, включая растущее экономическое и стратегическое значение Каспия. Одним из ключевых посланий стало то, что сохранение Каспия как пространства мира, стабильности и конструктивного партнерства является принципиально важным. Он обратил внимание на то, что защита уникальной экосистемы Каспия является общей задачей всех прибрежных государств.

Известно, что Азербайджан на протяжении многих лет поднимает проблемы Каспийского моря на большинстве международных мероприятий и призывает к принятию мер в этом направлении. Экологические изменения, наблюдаемые в Каспийском море в последние годы, в частности стремительное снижение уровня воды, усиление воздействия на морскую экосистему и прибрежные территории, делают необходимым превращение этого вопроса в одно из основных направлений регионального сотрудничества. Именно с этой точки зрения Каспийский экологический саммит, проведенный в Туркменистане, имеет особое значение.

Инициатива проведения саммита была выдвинута Туркменистаном 23 сентября 2025 года на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил провести Каспийский экологический форум в 2026 году. В ходе последующего подготовительного процесса эта инициатива трансформировалась в формат встречи на высшем уровне, посвященной экологическим проблемам Каспийского моря.

Саммит принял инициативу президента Азербайджана

Участники саммита приняли одну из инициатив, озвученных президентом Ильхамом Алиевым. Так, по итогам Каспийского экологического саммита было принято решение о том, что первое заседание межгосударственной комиссии по проблеме снижения уровня моря пройдет в первой половине 2027 года в Азербайджане. Главы государств согласовали учреждение Комиссии на уровне заместителей глав правительств Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, а также высокопоставленных представителей Ирана и России. Инициатива создания комиссии или рабочих/экспертных групп по данному вопросу была выдвинута президентом Азербайджана. 29 июня 2022 года на VI Саммите глав государств Прикаспийских стран в Ашхабаде президент Ильхам Алиев, особо подчеркнув проблему стремительного снижения уровня Каспийского моря, предложил создать совместные экспертные группы из специалистов Прикаспийских стран для изучения причин этой экологической катастрофы и предотвращения ее последствий.

Снижение уровня Каспия - серьезный вызов

Сегодня одной из наиболее важных проблем, с которыми сталкивается Каспийское море, является снижение уровня воды. Вопрос носит не только экологический характер. Изменение уровня Каспия может повлиять на морской транспорт, деятельность портов, рыболовство, биоразнообразие, прибрежные населенные пункты и в целом на экономическую жизнь региона. Азербайджан является одним из Прикаспийских государств, уделяющих особое внимание этому вопросу. В апреле 2026 года на Региональном экологическом саммите в Астане премьер-министр Али Асадов оценил стремительное снижение уровня Каспийского моря как один из наиболее острых экологических вызовов. Было сообщено, что по инициативе Азербайджана с Казахстаном, Россией и Туркменистаном созданы двусторонние рабочие группы для исследования причин снижения уровня Каспия и разработки соответствующих профилактических мер.

Конкретные шаги предпринимаются и в рамках сотрудничества Азербайджана с Казахстаном. Стороны достигли договоренности об изучении климатических и антропогенных факторов, влияющих на снижение уровня воды в Каспии, оценке возможного воздействия на экосистему, проведении совместных исследований и расширении обмена данными. Подход Азербайджана к каспийскому вопросу не ограничивается лишь национальными интересами. Страна считает важным укрепление координации между Прикаспийскими государствами, обмен научными данными и совместное исследование общих экологических проблем. На 7-й сессии Конференции Сторон "Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", проведенной в сентябре 2026 года в Тегеране, снижение уровня Каспия, мониторинг окружающей среды и укрепление регионального сотрудничества также были среди основных тем обсуждения. Этот подход свидетельствует о том, что решение экологических проблем Каспия - общая ответственность не отдельных стран, а всех Прикаспийских государств.

Саммит может создать новые возможности для сотрудничества

Среди мыслей, озвученных президентом Азербайджана на саммите, были высказывания о дальнейшем возрастании экономического и стратегического значения Каспия. По его словам, через Каспий проходят важные транспортные и энергетические маршруты, реализуются крупные международные проекты.

"В этих условиях принципиально важно сохранять Каспий пространством мира, стабильности и конструктивного партнерства. Это отвечает интересам всех прикаспийских государств и создает необходимые условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Одним из важных результатов Каспийского экологического саммита может стать формирование более системного механизма региональной деятельности, связанной с будущим Каспия. Для этого в первую очередь важно исследование факторов, влияющих на изменение уровня Каспия, на основе единого научного подхода. Каждый из таких факторов, как изменение климата, сокращение осадков, изменения в речных стоках, увеличение испарения и деятельность человека, должен быть изучен отдельно. В то же время должны быть комплексно исследованы не только последствия экологических проблем, но и их причины.

С этой точки зрения саммит может стать важной платформой для дальнейшей интенсификации экологического диалога между пятью Прикаспийскими странами - Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Ираном и Туркменистаном. Экологическая безопасность Каспия напрямую связана с экономическим будущим региона. Каспийский бассейн обладает большим потенциалом с точки зрения энергетических ресурсов, транспорта, логистики, рыболовства, туризма и других сфер.

Таким образом, Каспийский экологический саммит является важным региональным шагом, предпринятым своевременно на фоне вызовов, с которыми сталкивается Каспийское море. Наряду с обеспечением экологической безопасности Каспия, саммит может создать новые возможности для укрепления взаимодействия между Прикаспийскими государствами. Активная позиция Азербайджана в этом вопросе привлекает особое внимание. Деятельность страны в направлении исследования причин снижения уровня Каспия, создания региональных рабочих групп, усиления экологического мониторинга и вынесения проблем Каспия на повестку дня международных платформ свидетельствует о том, что Баку рассматривает вопросы, касающиеся Каспийского моря, в качестве одного из важных направлений регионального сотрудничества.

Защита Каспия - это не только решение сегодняшних экологических проблем. Это вопрос передачи будущим поколениям здоровой экосистемы, безопасных прибрежных территорий и возможностей устойчивого экономического развития. Именно поэтому главным посланием Каспийского экологического саммита должно быть следующее: будущее Каспия - это совместная ответственность Прикаспийских государств, и защита этого моря возможна лишь при солидарности, научном сотрудничестве и конкретной совместной деятельности.