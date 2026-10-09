Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации

Делегация под руководством заместителя министра внутренних дел и коммуникаций Японии по международным вопросам Хидэо Фусэда ознакомилась с деятельностью центра ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Председатель Агентства Ульви Мехдиев подробно проинформировал гостя о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, и реализуемых проектах в сфере инноваций.

Гостю была представлена презентация о различных технологических решениях, применяемых в деятельности центров ASAN xidmət. Было доведено до сведения, что в направлении экспорта ASAN как интеллектуального продукта, являющегося национальным брендом, подписаны договоры и ведется сотрудничество с более чем 50 странами и международными организациями.

Фусэда заявил, что в этом направлении будет осуществляться сотрудничество по обмену опытом между двумя странами.

Делегация также ознакомилась с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, Мобильной службы ASAN, юридического лица публичного права ABAD и центра Bilim Bakı.