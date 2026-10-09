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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации

    Социальная защита
    • 09 октября, 2026
    • 17:20
    Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации

    Делегация под руководством заместителя министра внутренних дел и коммуникаций Японии по международным вопросам Хидэо Фусэда ознакомилась с деятельностью центра ASAN xidmət.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

    Председатель Агентства Ульви Мехдиев подробно проинформировал гостя о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, и реализуемых проектах в сфере инноваций.

    Гостю была представлена презентация о различных технологических решениях, применяемых в деятельности центров ASAN xidmət. Было доведено до сведения, что в направлении экспорта ASAN как интеллектуального продукта, являющегося национальным брендом, подписаны договоры и ведется сотрудничество с более чем 50 странами и международными организациями.

    Фусэда заявил, что в этом направлении будет осуществляться сотрудничество по обмену опытом между двумя странами.

    Делегация также ознакомилась с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, Мобильной службы ASAN, юридического лица публичного права ABAD и центра Bilim Bakı.

    Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации
    Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации
    Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации
    Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации
    Опыт ASAN xidmət представлен японской делегации

    ASAN Xidmət Ульви Мехдиев Хидэо Фусэда
    Фото
    "ASAN xidmət" təcrübəsi Yaponiya nümayəndə heyətinə təqdim olunub
    Фото
    ASAN xidmət's experience presented to Japanese delegation
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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