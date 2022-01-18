В Иране в результате схода лавины погиб один человек

Снежная лавина обрушилась во вторник на шоссе Карадж - Чалус в Иране, один человек погиб и двое получили травмы.

Снежная лавина обрушилась во вторник на шоссе Карадж - Чалус в Иране, один человек погиб и двое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель службы чрезвычайных ситуаций провинции Альборз полковника Биджана Джаннати.

"Сход лавины произошел во вторник утром на участке строительства автострады Тегеран - Север, - сказал Джаннати в интервью IRNA. - Один из строителей погиб, двое получили травмы разной степени тяжести".

По его словам, множество людей были спасены благодаря оперативному вмешательству дорожной полиции и службы ЧС.