О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Иране в результате схода лавины погиб один человек

В Иране в результате схода лавины погиб один человек Снежная лавина обрушилась во вторник на шоссе Карадж - Чалус в Иране, один человек погиб и двое получили травмы.
В регионе
18 января 2022 г. 13:24
В Иране в результате схода лавины погиб один человек

Снежная лавина обрушилась во вторник на шоссе Карадж - Чалус в Иране, один человек погиб и двое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель службы чрезвычайных ситуаций провинции Альборз полковника Биджана Джаннати.

"Сход лавины произошел во вторник утром на участке строительства автострады Тегеран - Север, - сказал Джаннати в интервью IRNA. - Один из строителей погиб, двое получили травмы разной степени тяжести".

По его словам, множество людей были спасены благодаря оперативному вмешательству дорожной полиции и службы ЧС.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Путин и Раиси 19 января проведут переговоры в Москве
Путин и Раиси 19 января проведут переговоры в Москве
18 января 2022 г. 13:38
Эксперт: Грузия не изменит свою позицию в отношении формата 3+3”
Эксперт: Грузия не изменит свою позицию в отношении формата "3+3”
18 января 2022 г. 13:01
В России за сутки от коронавируса умерли 688 человек
В России за сутки от коронавируса умерли 688 человек
18 января 2022 г. 12:47
Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть
Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть
18 января 2022 г. 12:23
В Грузии половина заражений COVID-19 приходится на омикрон-штамм
В Грузии половина заражений COVID-19 приходится на омикрон-штамм
18 января 2022 г. 11:57
В Иране чемпиона по боксу приговорили к смертной казни
В Иране чемпиона по боксу приговорили к смертной казни
18 января 2022 г. 11:38
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 348 тыс. человек
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 348 тыс. человек
18 января 2022 г. 11:17
В Грузии число зараженных коронавирусом превысило миллион человек
В Грузии число зараженных коронавирусом превысило миллион человек
18 января 2022 г. 10:58
В Украине за сутки от коронавируса скончались 188 человек
В Украине за сутки от коронавируса скончались 188 человек
18 января 2022 г. 10:50
В Турции за сутки от COVID-19 умерли 162 человека
В Турции за сутки от COVID-19 умерли 162 человека
18 января 2022 г. 09:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi