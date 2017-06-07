Второй нападавший на мавзолей Хомейни в Иране нейтрализован - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Власти Ирана опровергли сообщения о втором взрыве на территории мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Tasnim.
Ранее о втором взрыве на территории мавзолея сообщил телеканал IRIB.
Одна из нападавших подорвала надетый на себя жилет со взрывчаткой. Второй нападавший был нейтрализован.
По официальным данным, в результате атаки на мавзолей погиб 1 человек, трое ранены.
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Второй взрыв прогремел на территории мавзолея аятоллы Хомейни в столице Ирана, cообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.
По данным Tasnim, еще один террорист подорвался на территории мавзолея аятоллы Хомейни.
Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
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В результате атаки внутри мавзолея Хомейни погиб 1 человек, 5 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.
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Вооруженный мужчина открыл огонь внутри мавзолея Хомейни в Иране, передает Report со ссылкой на AFP.
Местные власти сообщают о раненных в результате инцидента.
По сообщению иранских СМИ, двое нападавших внутри мавзолея Хомейни задержаны, третий нападавший подорвал пояс со взрывчаткой. Террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея, оказалась женщина.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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