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    Второй нападавший на мавзолей Хомейни в Иране нейтрализован - ОБНОВЛЕНО - 3

    По официальным данным, в результате атаки на мавзолей погиб 1 человек, трое ранены

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Власти Ирана опровергли сообщения о втором взрыве на территории мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

    Ранее о втором взрыве на территории мавзолея сообщил телеканал IRIB.

    Одна из нападавших подорвала надетый на себя жилет со взрывчаткой. Второй нападавший был нейтрализован. 

    По официальным данным, в результате атаки на мавзолей погиб 1 человек, трое ранены.  

    *** 13:01

    Второй взрыв прогремел на территории мавзолея аятоллы Хомейни в столице Ирана, cообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    По данным Tasnim, еще один террорист подорвался на территории мавзолея аятоллы Хомейни.

    Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

    *** 11:20

    В результате атаки внутри мавзолея Хомейни погиб 1 человек, 5 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    *** 10:40 

    Вооруженный мужчина открыл огонь внутри мавзолея Хомейни в Иране, передает Report со ссылкой на AFP.

    Местные власти сообщают о раненных в результате инцидента.

    По сообщению иранских СМИ, двое нападавших внутри мавзолея Хомейни задержаны, третий нападавший подорвал пояс со взрывчаткой. Террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея, оказалась женщина.

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