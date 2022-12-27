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В Иране участились казни

В Иране участились казни В Иране случаи исполнения смертных приговоров выросли на 88% по сравнению с прошлым годом.
В регионе
27 декабря 2022 г. 10:39
В Иране участились казни

В Иране случаи исполнения смертных приговоров выросли на 88% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Агентства защиты прав человека в Иране.

По информации, агентство собрало и проанализировало 13 342 отчета о ситуации с правами человека, распространенные 267 новостными источниками.

Сообщается, что в прошлом году грубо нарушались фундаментальные права граждан Ирана.

Согласно отчету агентства, в 2022 году смертный приговор был вынесен в отношении 565 человек, из них шестеро были казнены публично. Личность 501 казненного, в том числе 11 женщин, были установлены.

Агентство отмечает, что в текущем году в 31 провинции граждане провели по меньшей мере 3 046 групповых акций протеста из-за игнорирования их требований.

Согласно отчету, в 2022 году аресты граждан и активистов увеличились в 13 раз по сравнению с прошлым годом. Сюда также относятся аресты 23 977 граждан в связи с гражданской, идеологической или политической деятельностью.

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