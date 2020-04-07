​В Иране свыше 600 человек умерли от алкогольного отравления

В Иране свыше 600 человек скончались от алкогольного отравления на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

По исламским законам, в Иране запрещен алкоголь, но производится метиловый спирт. Предполагается, что иранцы отравились контрафактным алкоголем или метанолом, который потребляется в стране в качестве "профилактики" коронавируса.

По словам Эсмаили, в общей сложности отравились три тысячи человек.

Он также обратил внимание граждан на то, что алкоголь является не лекарством, а "ядом".

В настоящее время в Иране зафиксировано 60 500 случаев заражения, 3 739 человек скончались. Выздоровели не менее 24 тысяч пациентов.