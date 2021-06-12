В Иране стартовала вакцинация собственным препаратом

В Иране началась вакцинация населения местным препаратом от коронавируса COVIran Barakat.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал IRIB.
Телеканал отмечает, что граждане получают прививку в городе Мешхед, расположенном на востоке страны. В ближайшее время вакцинация пройдет и в других населенных пунктах.
9 июня официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что как только система здравоохранения республики получит доступ к иранским вакцинам, программа вакцинации в стране резко расширится.