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В Иране стартовала вакцинация собственным препаратом

В Иране стартовала вакцинация собственным препаратом В Иране началась вакцинация населения местным препаратом от коронавируса COVIran Barakat.
В регионе
12 июня 2021 г. 12:15
В Иране стартовала вакцинация собственным препаратом

В Иране началась вакцинация населения местным препаратом от коронавируса COVIran Barakat.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал IRIB.

Телеканал отмечает, что граждане получают прививку в городе Мешхед, расположенном на востоке страны. В ближайшее время вакцинация пройдет и в других населенных пунктах.

9 июня официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что как только система здравоохранения республики получит доступ к иранским вакцинам, программа вакцинации в стране резко расширится.

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Версия на английском языке Iran starts vaccination with own jab

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