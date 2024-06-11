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В Иране стартовала предвыборная агитация в телеэфире

В Иране стартовала предвыборная агитация в телеэфире С 11 июня в Иране стартует период предвыборной агитации в телеэфире кандидатов в президенты.
В регионе
11 июня 2024 г. 12:12
В Иране стартовала предвыборная агитация в телеэфире

С 11 июня в Иране стартует период предвыборной агитации в телеэфире кандидатов в президенты.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, по результатам жеребьевки первыми к предвыборной кампании приступят три кандидата - Саид Джалили, Амир Хоссейн Газизаде и Мохаммад Багер Галибаф.

В Иране шесть кандидатов претендуют на пост президента - спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель Верховного лидера в Совете исламской безопасности страны Саид Джалили, бывший министр юстиции и внутренних дел Мустафа Пурмохаммади, депутат Масуд Пезешкиан и нынешний вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми.

Предвыборная агитационная кампания продлится до 27 июня, выборы в стране пройдут 28 июня.

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Версия на азербайджанском языке İranda seçkiqabağı kampaniya başlayıb

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