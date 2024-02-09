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Строительство ж/д участка Решт-Астара в Иране завершится через пять лет

Строительство ж/д участка Решт-Астара в Иране завершится через пять лет Срок реализации проекта строительства железнодорожного участка Решт - Астара, соединяющего сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг, составляет пять лет при должном финансировании.
В регионе
9 февраля 2024 г. 22:59
Строительство ж/д участка Решт-Астара в Иране завершится через пять лет

Срок реализации проекта строительства железнодорожного участка Решт - Астара, соединяющего сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг, составляет пять лет при должном финансировании.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хайрулла Хадами.

"Строительство недостающего участка протяженностью 162 км может быть завершено в течение пяти лет, если будут предоставлены финансовые ресурсы", - цитирует его слова агентство. Замминистра добавил, что средства на строительство предоставляет Россия.

РФ и Иран 17 мая 2023 года подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт - Астара протяженностью 170 км, который позволит соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Россия выделяет Ирану на реализацию проекта по строительству ж/д участка межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд, при этом общая стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. Власти РФ рассчитывают, что проект может стать альтернативой Суэцкому каналу, позволяя обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив. Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

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Версия на азербайджанском языке Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisi beş ilə tamamlana bilər

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