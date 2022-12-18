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В Иране с начала протестов погибли 496 человек

В Иране с начала протестов погибли 496 человек В Иране с начала протестов погибли 496 человек.
В регионе
18 декабря 2022 г. 03:23
В Иране с начала протестов погибли 496 человек

В Иране с начала протестов погибли 496 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 68 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 452 граждана. Личность и место содержания под стражей 3 928 из них неизвестны. При этом 649 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших более 160 городов страны, погибли 62 представителя силовых структур.

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Версия на азербайджанском языке İranda nümayişlərdə ölənlərin sayı 496-ya çatıb

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