В Иране раскрыли детали телефонного разговора Путина с Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское издание Khabar Fouri.

Согласно инфомрации, беседа состоялась по инициативе российского лидера. Стороны в ходе телефонного разговора обменялись мнениями касательно процессов в регионе.

Президент России заявил о готовности "направить Ирану необходимую помощь", а также оказать всяческое содействие скорейшему завершению конфликта в регионе.