    10 марта, 2026
    23:40
    В Иране раскрыли детали телефонного разговора Путина с Пезешкианом

    Президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское издание Khabar Fouri.

    Согласно инфомрации, беседа состоялась по инициативе российского лидера. Стороны в ходе телефонного разговора обменялись мнениями касательно процессов в регионе.

    Президент России заявил о готовности "направить Ирану необходимую помощь", а также оказать всяческое содействие скорейшему завершению конфликта в регионе.

    Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıb
