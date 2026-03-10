В Иране раскрыли детали телефонного разговора Путина с Пезешкианом
10 марта, 2026
- 23:40
Президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.
Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское издание Khabar Fouri.
Согласно инфомрации, беседа состоялась по инициативе российского лидера. Стороны в ходе телефонного разговора обменялись мнениями касательно процессов в регионе.
Президент России заявил о готовности "направить Ирану необходимую помощь", а также оказать всяческое содействие скорейшему завершению конфликта в регионе.
