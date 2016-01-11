В Иране пущены в эксплуатацию новые блоки в месторождении Южный Парс

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Блоки 15 и 16 газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе пущены в эксплуатацию, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Торжественный запуск был произведен президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Президент Рухани официально открыл 15 и 16 блоки газового месторождения Южный Парс, ознаменовав важный шаг в реализации мега-проекта по освоению месторождения", - говорится в сообщении телеканала IRINN.

На двух новых блоках будет добываться в сутки 56,6 млн. куб. м газа, а на предприятиях по его переработке будет ежедневно производиться - 75 тыс. баррелей газоконденсата, 400 тонн серы, а также более 1 млн тонн сжиженного газа и 1 млн тонн этана в год, приводит данные агентство Шана.

Всего иранская часть месторождения Южный Парс поделена на 24 блока. Оно обеспечивает 55% потребления газа внутри Ирана, которое составляет 430 млн. кубометров в сутки.

Южный Парс - крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива. На иранскую часть месторождения приходится 50% суммарных запасов газа в стране. Разведанные запасы иранского сектора составляют 13 трлн. куб. м газа, 18 млрд. баррелей газоконденсата и 2,7 млрд. нефти.