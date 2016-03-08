В Иране провели тестовые запуски баллистических ракет

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Корпус стражей Исламской революции в Иране провел несколько тестовых выстрелов баллистическими ракетами в рамках военных учений.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство İSNA.

Сообщается, что выстрелы производились из бункеров, установленных по всей стране.

Отмечается, что тесты должны были "показать сдерживающую мощь Ирана, а также способность Исламской Республики противостоять угрозам Исламской революции, государству, суверенитету и стране".

Напомним, что Иран провел ракетные стрельбы в проливе вблизи авианосца США.