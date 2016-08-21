В Иране прошла презентация зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373"

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Презентация иранского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373" состоялась в Тегеране на выставке достижений оборонной промышленности Ирана.

Как передает Report, ее посетил президент страны Хасан Роухани и министр обороны Хосейн Дехган.

На выставке, приуроченной к Дню оборонной промышленности Ирана, представлены последние достижения иранского ОПК в области производства боевых самолетов и вертолетов, создания авиадвигателей и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил в ходе пресс-конференции Хосейн Дехган, ЗРК "Бавар-373" ("Вера-373") готовятся к проведению испытаний и будут приняты на вооружение до конца текущего года. По утверждению иранских источников, эти системы ПВО являются аналогом российских ЗРК С-300.