В Иране произведены тестовые запуски ракет разного радиуса действия

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Учебные запуски ракет различного класса и дальности полета были произведены в Иране. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Sepah News".

В ходе маневров с участием военно-космических и ракетных сил Ирана были произведены учебные запуски ракет со стартовых носителей, расположенных в различных районах Ирана. Были запущены ракеты различного класса и дальности полета, в том числе дальнего, среднего и малого радиуса действия.

На заключительном этапе маневров баллистические ракеты дальнего радиуса действия Qadr F и Qadr H, выпущенные из горных районов на востоке провинции Альборз, поразили условные цели в районе Мекран на побережье Персидского залива. Протяженность полета составила около 1,4 тыс. км.