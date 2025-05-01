В Иране произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

В Раштском районе провинции Хорасан-Резави (Иран) произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

19 человек пострадали в результате землетрясения в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr news.

Глава службы по кризисным ситуациям в провинции Хорасан-Резави Сейед Масуд Явари заявил о том, что они получили легкие ранения.

"Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в городе Раштхар. Пострадавшие были в Тайбаде, Гонабаде, Заве и Торбат-Хейдарие, но большинство из них в Торбат-Хейдарие", - отметил он.

10.35

В Раштском районе провинции Хорасан-Резави (Иран) произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA.

По информации, землетрясение произошло около 05:10 и было зафиксировано на глубине 10 километров.

Пока неизвестно, есть ли какие-либо разрушения или жертвы в результате землетрясения.