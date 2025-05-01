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В Иране произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие 

В Иране произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие  В Раштском районе провинции Хорасан-Резави (Иран) произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.
В регионе
1 мая 2025 г. 11:04
В Иране произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие 

19 человек пострадали в результате землетрясения в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr news.

Глава службы по кризисным ситуациям в провинции Хорасан-Резави Сейед Масуд Явари заявил о том, что они получили легкие ранения.

"Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в городе Раштхар. Пострадавшие были в Тайбаде, Гонабаде, Заве и Торбат-Хейдарие, но большинство из них в Торбат-Хейдарие", - отметил он.

10.35

В Раштском районе провинции Хорасан-Резави (Иран) произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA.

По информации, землетрясение произошло около 05:10 и было зафиксировано на глубине 10 километров.

Пока неизвестно, есть ли какие-либо разрушения или жертвы в результате землетрясения.

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Версия на английском языке Strong quake hits Iran
Версия на азербайджанском языке İrandakı zəlzələ nəticəsində 19 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

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