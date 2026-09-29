В Иране произошла перестрелка между вооруженными лицами и полицией

В городе Ираншехр иранской провинции Систан и Белуджистан в ходе полицейской операции против вооруженных членов банды произошла перестрелка.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, позднее преступники были обезврежены сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что информация о количестве задержанных лиц, состоянии участников столкновения и другие детали происшествия будут предоставлены позднее.