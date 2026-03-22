В Иране повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктуры
- 22 марта, 2026
- 22:46
В результате ударов США и Израиля по Ирану было повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщает Report, об этом заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хусейн Куливенд.
По его словам, атакам подверглись медицинские и образовательные учреждения, машины скорой помощи, а также гуманитарный персонал: "Сбор и проверка данных о масштабах гражданских потерь и разрушений в настоящее время продолжаются".
Последние новости
22:58
Ультрапереработанные продукты повышают риск инфаркта и инсульта на 67%Здоровье
22:46
В Иране повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктурыВ регионе
22:22
Де Коссио: Куба готова к любому возможному нападению со стороны СШАДругие страны
22:03
Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам ИранаВ регионе
21:31
Россия заработает $2 млрд на смягчении нефтяных санкцийВ регионе
20:43
Арагчи: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатииВ регионе
20:40
Пезешкиан: Ормузский пролив открыт для судов всех стран кроме врагов ИранаВ регионе
20:24
ВОЗ готовится к ядерной войне на Ближнем ВостокеЗдоровье
20:18