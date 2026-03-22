В Иране повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктуры

В результате ударов США и Израиля по Ирану было повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хусейн Куливенд.

По его словам, атакам подверглись медицинские и образовательные учреждения, машины скорой помощи, а также гуманитарный персонал: "Сбор и проверка данных о масштабах гражданских потерь и разрушений в настоящее время продолжаются".