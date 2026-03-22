    • 22 марта, 2026
    • 22:46
    В Иране повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктуры

    В результате ударов США и Израиля по Ирану было повреждено более 81 000 объектов гражданской инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хусейн Куливенд.

    По его словам, атакам подверглись медицинские и образовательные учреждения, машины скорой помощи, а также гуманитарный персонал: "Сбор и проверка данных о масштабах гражданских потерь и разрушений в настоящее время продолжаются".

    Общество Красного Полумесяца Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Пир Хусейн Куливенд
    İranda 81 000-dən çox mülki infrastruktura ziyan dəyib
