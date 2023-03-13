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В Иране помиловали 22 тыс. участников акций протестов

В Иране помиловали 22 тыс. участников акций протестов Власти Ирана помиловали порядка 22 тыс. человек, арестованных за участие в массовых протестных акциях. В общей сложности амнистия коснулась более 82 тыс. иранских граждан, осужденных за различные преступления.
В регионе
13 марта 2023 г. 16:47
В Иране помиловали 22 тыс. участников акций протестов

Власти Ирана помиловали порядка 22 тыс. человек, арестованных за участие в массовых протестных акциях. В общей сложности амнистия коснулась более 82 тыс. иранских граждан, осужденных за различные преступления.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на председателя Верховного суда Ирана Голямхоссейна Мохсени-Эджеи. Амнистия приурочена к 44-й годовщине победы Исламской революции в Иране, в феврале ее согласовал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Помилование получили около 22 тыс. человек, связанных с массовыми беспорядками. Речь идет о тех, кто уже был осужден и тех, кто еще не дождался вынесения приговора", - сказал он.

Массовые протесты в Иране проходили осенью 2022 года. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб.

По итогам протестных акций около 19 тыс. человек были задержаны, из них несколько сотен человек приговорили к смертной казни. Несколько смертных приговоров было приведено в исполнение. Среди осужденных за призывы к участию протестах оказалась дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани.

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Версия на английском языке Iran pardons 22,000 people who took part in protests

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