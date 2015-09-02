​В Иране полиция изъяла из продажи одежду с американской и британской символикой

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Ирана арестовала несколько продавцов одежды с американской и британской символикой, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Предметы одежды с "сатанинскими символами" также были изъяты из магазинов в столице страны, заявил глава полиции Тегерана генерал Хоссейн Саджединия.

"Сегодня утром мы изъяли эти предметы у ведущих поставщиков", - заявил он, отметив, что любой магазин, торгующий такими товарами, будет закрыт.

Это происходит на фоне формального потепления в отношениях между Ираном и Западом. В июле было достигнуто долгожданное соглашение по ядерному вопросу, означающее снятие санкций.

В августе Великобритания восстановила дипломатические отношения с Ираном - дипмиссии двух стран возобновили работу после четырехлетнего перерыва.

При этом лидеры Ирана заявили, что не изменят своего отношения к США.