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В Иране "поклялись отомстить" Израилю за смерть Хании, даже если это приведет к войне

В Иране "поклялись отомстить" Израилю за смерть Хании, даже если это приведет к войне Иранские лидеры "поклялись отомстить" Израилю за смерть председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, даже если эти действия приведут к войне.
В регионе
5 августа 2024 г. 01:44
В Иране поклялись отомстить Израилю за смерть Хании, даже если это приведет к войне

Иранские лидеры "поклялись отомстить" Израилю за смерть председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, даже если эти действия приведут к войне.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, США и арабские страны пытались уговорить Иран смягчить позицию.

"Иран отказался смягчить реакцию на убийство [Хании]", - сообщили изданию источники, знакомые с ходом переговоров.

Аналогичную позицию обозначил и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на встрече в Тегеране с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

"Израиль должен получить решительный и жесткий ответ, чтобы осознать, что жестокость в сфере безопасности имеет тяжкие последствия", - приводит МИД слова Багери.

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Версия на азербайджанском языке İran rəsmiləri İsraildən qisas alacaqlarına söz veriblər

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