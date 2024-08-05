В Иране "поклялись отомстить" Израилю за смерть Хании, даже если это приведет к войне

В Иране "поклялись отомстить" Израилю за смерть Хании, даже если это приведет к войне

Иранские лидеры "поклялись отомстить" Израилю за смерть председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, даже если эти действия приведут к войне.

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Иранские лидеры "поклялись отомстить" Израилю за смерть председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, даже если эти действия приведут к войне. Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, США и арабские страны пытались уговорить Иран смягчить позицию. "Иран отказался смягчить реакцию на убийство [Хании]", - сообщили изданию источники, знакомые с ходом переговоров. Аналогичную позицию обозначил и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на встрече в Тегеране с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. "Израиль должен получить решительный и жесткий ответ, чтобы осознать, что жестокость в сфере безопасности имеет тяжкие последствия", - приводит МИД слова Багери. Подпишитесь на наш Telegram канал