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В Иране перевернулся автобус, погибли по меньшей мере пять, ранены 44 человека

В Иране перевернулся автобус, погибли по меньшей мере пять, ранены 44 человека В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного близ иранского города Мод в провинции Южный Хорасан, погибли по меньшей мере пять, ранены 44 человека.
В регионе
22 марта 2023 г. 10:43
В Иране перевернулся автобус, погибли по меньшей мере пять, ранены 44 человека

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного близ иранского города Мод в провинции Южный Хорасан, погибли по меньшей мере пять, ранены 44 человека.

Как передает Report со ссылкой на İRNA, об этом сообщил начальник дорожной полиции Южного Хорасана Алиреза Резаи.

По его словам, в 04:06 по местному времени на 25-м километре трассы Бирджанд-Сарбиш в пяти километрах от города Мод перевернулся автобус.

А.Резаи отметил, что 41 человек были госпитализирован, троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

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Версия на азербайджанском языке İranda avtobus aşıb, azı 5 nəfər ölüb, 44 nəfər yaralanıb

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