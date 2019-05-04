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В Иране ответили на ультиматум США

В Иране ответили на ультиматум США

Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель иранского парламента Али Лариджани.

"В соответствии с ядерным соглашением Иран может производить тяжелую воду, это не нарушает соглашение", - заявил А.Лариджани.

Напомним, что накануне Госдеп США объявил, что может ввести санкции на дополнительное строительство на территории АЭС в Бушере и вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду.

Кроме того, США заявили, что "не потерпят" обогащения урана Ираном и производства тяжелой воды выше существующих лимитов. Госдеп потребовал от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлом военном аспекте ядерной программы". 

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