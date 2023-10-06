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В Иране от наводнений пострадали более 450 человек за последние три дня

В Иране от наводнений пострадали более 450 человек за последние три дня По меньшей мере 457 человек пострадали в результате наводнений, обрушившихся на шесть провинций Ирана.
В регионе
6 октября 2023 г. 13:26
В Иране от наводнений пострадали более 450 человек за последние три дня

По меньшей мере 457 человек пострадали в результате наводнений, обрушившихся на шесть провинций Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ISNA.

По данным Иранского общества Красного Полумесяца, один из жителей города Мешгиншехра (север исламской республики) погиб. Всего удару стихии подверглись не менее 15 городов, их жителям оказывают помощь 59 оперативных групп, в которые входят 204 спасателя. Пострадавшим от наводнения выдают предметы первой необходимости и продукты питания, некоторых из них сотрудники экстренных служб эвакуируют в безопасные районы и предоставляют им временное размещение.

Больше всего от воздействия стихии пострадали провинции, расположенные на северо-западе Исламской республики, такие как Ардебиль, Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, отмечает агентство.

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Версия на азербайджанском языке İranda daşqınlar nəticəsində 450-dən çox insan zərər çəkib

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