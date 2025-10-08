В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин Франции
В регионе
- 08 октября, 2025
- 21:27
В Иране освобожден гражданин Франции и Германии, ранее обвиненный в шпионаже.
Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X.
Глава МИД сообщил, что 19-летний гражданин Франции и Германии Леннарт Монтерлос вернулся на родину из Ирана.
Согласно информации, он путешествовал по разным странам на велосипеде. В Бендер-Аббасе на юге Ирана в период обострения напряженности с Израилем он был арестован.
По словам министра, Франция требует от Ирана также освобождения Сесиль Колер и Жака Пари. Они были арестованы этим летом по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.
Последние новости
21:38
Глава Госслужбы: Египет не предлагал ХАМАС сдать оружиеДругие страны
21:29
В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на МадагаскареДругие страны
21:27
В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин ФранцииВ регионе
21:18
Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГИндивидуальные
21:08
Видео
Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного ЗангезураВнешняя политика
21:04
Путин и Рахмон провели неформальную встречу в ДушанбеВ регионе
20:58
Российские войска атаковали угольную фабрику в УкраинеДругие страны
20:51
В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотикиВ регионе
20:43
Фото