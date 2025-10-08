Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин Франции

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 21:27
    В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин Франции

    В Иране освобожден гражданин Франции и Германии, ранее обвиненный в шпионаже.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X.

    Глава МИД сообщил, что 19-летний гражданин Франции и Германии Леннарт Монтерлос вернулся на родину из Ирана.

    Согласно информации, он путешествовал по разным странам на велосипеде. В Бендер-Аббасе на юге Ирана в период обострения напряженности с Израилем он был арестован.

    По словам министра, Франция требует от Ирана также освобождения Сесиль Колер и Жака Пари. Они были арестованы этим летом по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

    гражданин Франции Иран Жан-Ноэль Барро
    İranda casusluqda ittiham olunan Fransa-Almaniya vətəndaşı sərbəst buraxılıb

    Последние новости

    21:38

    Глава Госслужбы: Египет не предлагал ХАМАС сдать оружие

    Другие страны
    21:29

    В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на Мадагаскаре

    Другие страны
    21:27

    В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин Франции

    В регионе
    21:18

    Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    21:08
    Видео

    Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

    Внешняя политика
    21:04

    Путин и Рахмон провели неформальную встречу в Душанбе

    В регионе
    20:58

    Российские войска атаковали угольную фабрику в Украине

    Другие страны
    20:51

    В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотики

    В регионе
    20:43
    Фото

    Состоялась встреча командующих ВМС прикаспийских стран

    Армия
    Лента новостей