​В Иране опровергли слухи о критическом состоянии духовного лидера страны

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив и здоров. Сообщения о том, что он находится в больнице в критическом состоянии, не более чем слухи или чьи-то попытки дестабилизировать ситуацию в республике".

Как передает Report, об этом заявил декан факультета международных исследований университета Тегерана Сайед Мохаммад Маранди.

Его отец — хирург, руководивший операцией, которую сделали Хаменеи несколько месяцев назад, и с тех пор, по сути, являющийся наблюдающим врачом аятоллы.

"Хаменеи работает в своем привычном графике, проводит встречи, три раза в неделю по утрам преподает как профессор и регулярно ходит в горы", — рассказал Маранди.