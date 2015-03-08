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    ​В Иране опровергли слухи о критическом состоянии духовного лидера страны

    Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив и здоров

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жив и здоров. Сообщения о том, что он находится в больнице в критическом состоянии, не более чем слухи или чьи-то попытки дестабилизировать ситуацию в республике".

    Как передает Report, об этом заявил декан факультета международных исследований университета Тегерана Сайед Мохаммад Маранди.

    Его отец — хирург, руководивший операцией, которую сделали Хаменеи несколько месяцев назад, и с тех пор, по сути, являющийся наблюдающим врачом аятоллы.

    "Хаменеи работает в своем привычном графике, проводит встречи, три раза в неделю по утрам преподает как профессор и регулярно ходит в горы", — рассказал Маранди.

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