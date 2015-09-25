В Иране объявлен трехдневный траур в память о жертвах давки близ Мекки

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в четверг объявил о начале в стране трехдневного траура в память об иранских паломниках, погибших в давке в долине Мина близ Мекки, сообщает Report со ссылкой на агентство РИА «Новости».

Трагедия в долине Мина близ Мекки произошла утром в четверг во время одного из главных обрядов мусульманского хаджа — побиения камнями дьявола. Давка привела к гибели 717 человек, ранения получили как минимум 863.

Среди погибших были по меньшей мере 90 паломников из Ирана, еще 150 граждан ИРИ пострадали.

Спасательная операция продолжается. Ранее врачи четырех расположенных поблизости больниц сообщили, что не справляются с растущим числом пострадавших, и власти начали освобождать места в больницах, эвакуируя некоторых пациентов на вертолетах в другие медучреждения королевства.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухамед бен Найеф аль-Сауд распорядился создать комиссию по расследованию причин давки во время хаджа.