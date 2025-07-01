В Иране назвали условие для возобновления переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал гарантии американской стороны о неповторении нападения на исламскую республику необходимым условием возобновления переговоров с Вашингтоном.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал гарантии американской стороны о неповторении нападения на исламскую республику необходимым условием возобновления переговоров с Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

"Не думаю, что переговоры возобновятся так быстро. Мы примем решение о возобновлении переговоров, если американцы дадут гарантии, что не нападут снова во время переговоров. Поэтому необходимо больше времени [на принятие решения]", - сказал он.

Как отметил Арагчи, в течение 12-дневного вооруженного конфликта с Израилем Иран "показал способность защищать себя" и готов сделать это вновь "в случае, если агрессия повторится". Отвечая на вопрос, считает ли иранское руководство возможным разрешение конфликта с США путем дипломатии, глава МИД исламской республики отметил: "всегда останется возможность для дипломатического решения".

"Бомбардировками нельзя уничтожить научные знания и технологии обогащения урана. Если с нашей стороны будет решимость снова добиться прогресса в этой области, а она есть, мы сможем быстро возместить ущерб и наверстать упущенное время", - добавил дипломат. По его словам, мирная ядерная программа Ирана - предмет национальной гордости.