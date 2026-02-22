В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой

Присутствие флота США в регионе Ближнего Востока "перешло в стадию пропаганды".

Как передает Report, об этом заявил замглавы центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади.

"На сегодняшний день вопрос присутствия флота в регионе перешел в стадию пропаганды. Ответ на эти пропагандистские действия США был дан верховным главнокомандующим… флот - опасная вещь, однако страшнее него - то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское", - приводит слова Асади гостелерадиокомпания Ирана.

Во вторник верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы США, заявив, что иногда самая сильная армия получает такую пощечину, после которой не встанет с места.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.