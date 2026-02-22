Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой

    В регионе
    • 22 февраля, 2026
    • 15:21
    В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой

    Присутствие флота США в регионе Ближнего Востока "перешло в стадию пропаганды".

    Как передает Report, об этом заявил замглавы центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади.

    "На сегодняшний день вопрос присутствия флота в регионе перешел в стадию пропаганды. Ответ на эти пропагандистские действия США был дан верховным главнокомандующим… флот - опасная вещь, однако страшнее него - то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское", - приводит слова Асади гостелерадиокомпания Ирана.

    Во вторник верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы США, заявив, что иногда самая сильная армия получает такую пощечину, после которой не встанет с места.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе с тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

    Иран США Ближний Восток
    Ты - Король

    Последние новости

    15:45

    В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

    Инфраструктура
    15:42
    Фото

    Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО - 2

    Индивидуальные
    15:21

    В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой

    В регионе
    15:11

    NYT: Верховный лидер Ирана поручил подготовить план на случай его гибели

    В регионе
    14:52

    Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлин

    Другие страны
    14:40

    Венгрия приняла решение не прекращать поставки электричества Украине

    Другие страны
    14:33

    В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей

    В регионе
    14:20
    Фото

    Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев - серебро

    Индивидуальные
    14:07

    Минобороны Дании: Гренландии не нужно госпитальное судно США

    Другие страны
    Лента новостей