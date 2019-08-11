 Наверх

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

​В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефт

Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Mehr.

"Учитывая трудные времена в связи с санкциями, мы будем терять значительную часть бюджетных ресурсов; поэтому необходимо убедиться, что реформы бюджетной структуры на следующий год позволят сократить до нуля прямую зависимость от нефтяных доходов", - заявил Ноубахт в ходе заседания первой сессии по составлению структуры бюджета на следующий иранский финансовый год, который начнется 20 марта 2020 года.

Он также заявил, что даже в обычных условиях без санкций Ирану по-прежнему необходимо уменьшить свою зависимость от нефтяных доходов.

"Впервые мы сделали важный шаг на пути реформирования структуры бюджета страны", - добавил Ноубахт.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!