В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов

Сегодня в Иране пройдут первые дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов.

Сегодня в Иране пройдут первые дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Сообщается, что дебаты будут длиться два часа. За это время кандидаты в президенты Масуд Пезешкиан и Саид Джалили ответят на вопросы в рамках культурной и политической тематики.

Теледебаты будут транслироваться на Первом канале Ирана с 21:30 до 23:30 по местному времени.

Президентские выборы прошли в Иране 28 июня. Масуд Пезешкиан набрал 43 процента голосов, а Саид Джалили - 38 процентов, они вышли во второй тур, который состоится 5 июля.