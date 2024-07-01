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В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов

В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов Сегодня в Иране пройдут первые дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов.
В регионе
1 июля 2024 г. 10:46
В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов

Сегодня в Иране пройдут первые дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Сообщается, что дебаты будут длиться два часа. За это время кандидаты в президенты Масуд Пезешкиан и Саид Джалили ответят на вопросы в рамках культурной и политической тематики.

Теледебаты будут транслироваться на Первом канале Ирана с 21:30 до 23:30 по местному времени.

Президентские выборы прошли в Иране 28 июня. Масуд Пезешкиан набрал 43 процента голосов, а Саид Джалили - 38 процентов, они вышли во второй тур, который состоится 5 июля.

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Версия на английском языке Campaigning for Iran’s presidential run-off begins
Версия на азербайджанском языке İranda prezident seçkilərinin ikinci turunda namizədlərin debatı başlayır

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