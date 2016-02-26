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    В Иране начались выборы в меджлис и Совет экспертов

    Cегодня с утра состоялось открытие избирательных участков по всей стране

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Иране начались выборы в меджлис и Совет экспертов. Как сообщает Report, сегодня с утра состоялось открытие избирательных участков по всей стране.

    Гражданам Ирана предстоит избрать 290 депутатов в парламент и 88 известных священнослужителей и знатоков шариата в один из руководящих органов - Совет экспертов. 

    По данным министерства культуры и исламской ориентации, это событие будут освещать около 500 журналистов, в том числе сотрудники почти 150 иностранных СМИ, постоянно аккредитованных в Иране.

    Безопасность процесса волеизъявления во всех городах и населенных пунктах обеспечивают 250 тыс. полицейских.

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