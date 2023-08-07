О нас

В Иране началась регистрация кандидатов на парламентские выборы

В Иране началась регистрация кандидатов на парламентские выборы В Иране приступили к регистрации кандидатов на парламентские выборы, которые намечены на март 2024 года.
В регионе
7 августа 2023 г. 11:53
В Иране началась регистрация кандидатов на парламентские выборы

В Иране приступили к регистрации кандидатов на парламентские выборы, которые намечены на март 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это будут первые выборы в стране после волны массовых протестов в прошлом году.

Для предварительной регистрации в режиме онлайн у потенциальных кандидатов есть неделя. Затем каждого из заявителей должен утвердить Наблюдательный совет, состоящий из 12 членов, половина из которых назначается напрямую Верховным лидером Ирана.

Предыдущие парламентские выборы в Иране прошли в 2020 году, тогда не допустили до участия более 7 тыс. кандидатов - почти половину из тех, кто подавал заявки на регистрацию.

Массовые протесты начались в Иране осенью 2022 года после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек. Судебные власти приговорили 400 человек к тюремному заключению.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставке дронов России
Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставке дронов России
7 августа 2023 г. 13:09
Казахстан намерен наладить экспорт в страны Персидского залива через Иран
Казахстан намерен наладить экспорт в страны Персидского залива через Иран
7 августа 2023 г. 12:44
ВС РФ подвергли обстрелу село под Харьковом, есть погибшие и раненые
ВС РФ подвергли обстрелу село под Харьковом, есть погибшие и раненые
7 августа 2023 г. 12:12
Взрыв газа произошел в жилом доме в Тегеране, пострадали 12 человек
Взрыв газа произошел в жилом доме в Тегеране, пострадали 12 человек
7 августа 2023 г. 11:22
На заводе по переработке пластика в Адане вспыхнул пожар
На заводе по переработке пластика в Адане вспыхнул пожар
7 августа 2023 г. 10:01
В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек
В результате пожара на газозаправке в Ереване пострадал один человек
7 августа 2023 г. 09:53
СМИ: Визит Путина в Турцию ожидается в конце августа
СМИ: Визит Путина в Турцию ожидается в конце августа
7 августа 2023 г. 09:46
Президент Туркменистана проведет отпуск на побережье Каспия
Президент Туркменистана проведет отпуск на побережье Каспия
7 августа 2023 г. 09:35
В Грузии объявлен траур по жертвам оползня в Шови
В Грузии объявлен траур по жертвам оползня в Шови
7 августа 2023 г. 02:44
В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий
В Тегеране трое погибли, 11 человек пострадали из-за обрушения строящихся зданий
6 августа 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi