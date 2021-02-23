В Иране на персонажей мультфильмов наденут хиджабы

Согласно религиозному постановлению, вынесенному Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, женским персонажам анимационных фильмов предписано носить хиджаб.
Как сообщает Report со ссылкой на "Комсомольскую правду", свое решение аятолла Хаменеи озвучил в ответ на вопрос, заданный ему в соцсети. Подписчик поинтересовался, должны ли мультяшные персонажи подчиняться общим правилам.
"В принципе, в подобной гипотетической ситуации ношение хиджаба само по себе не требуется. Однако нарушение запрета на его ношение не может остаться без последствий. Поэтому требование носить хиджаб следует соблюдать и в анимационных фильмах", - заявил Хаменеи.
Пока неясно, как будут поступать те, кто ответственен за показ мультиков в Иране. Возможно, анимэ, где женщины разгуливают с непокрытыми головами, в стране будут запрещены, а возможно, платки просто будут дорисованы.
Известно, что в одежду на фотографиях "нескромных иностранок", публикующиеся в иранских изданиях, специалисты нередко добавляют свои штрихи – например, длинные рукава.