В Иране на фоне конфликта с США приступили к работе по увеличению дальности ракет

Армия Ирана начала работу над увеличением дальности своих ракет.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Fars заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

По его словам, такое решение связано с опытом боевых действий против США.

"По итогам войны мы пришли к выводу, что обязательно должны увеличить дальность наших ракет, и сейчас мы движемся в этом направлении", - сказал бригадный генерал.

Акраминия также утверждал, что ракеты, применявшиеся во время конфликта, включая Сухопутными войсками и ВМС, показали высокую эффективность. При этом, по словам генерала, принято решение увеличить их дальность и скорость.