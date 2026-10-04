В Иране на фоне конфликта с США приступили к работе по увеличению дальности ракет
В регионе
- 04 октября, 2026
- 20:14
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Армия Ирана начала работу над увеличением дальности своих ракет.
Как передает Report, об этом в интервью агентству Fars заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.
По его словам, такое решение связано с опытом боевых действий против США.
"По итогам войны мы пришли к выводу, что обязательно должны увеличить дальность наших ракет, и сейчас мы движемся в этом направлении", - сказал бригадный генерал.
Акраминия также утверждал, что ракеты, применявшиеся во время конфликта, включая Сухопутными войсками и ВМС, показали высокую эффективность. При этом, по словам генерала, принято решение увеличить их дальность и скорость.
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