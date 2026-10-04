Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Иране на фоне конфликта с США приступили к работе по увеличению дальности ракет

    В регионе
    • 04 октября, 2026
    • 20:14
    В Иране на фоне конфликта с США приступили к работе по увеличению дальности ракет

    Армия Ирана начала работу над увеличением дальности своих ракет.

    Как передает Report, об этом в интервью агентству Fars заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

    По его словам, такое решение связано с опытом боевых действий против США.

    "По итогам войны мы пришли к выводу, что обязательно должны увеличить дальность наших ракет, и сейчас мы движемся в этом направлении", - сказал бригадный генерал.

    Акраминия также утверждал, что ракеты, применявшиеся во время конфликта, включая Сухопутными войсками и ВМС, показали высокую эффективность. При этом, по словам генерала, принято решение увеличить их дальность и скорость.

    Разработка оружия Мохаммад Акраминия Исламская Республика Иран
    İran ABŞ ilə münaqişə fonunda raketlərinin mənzilini artırmaq üçün işə başlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    23:09

    Запасы крупного месторождения лития в Китае превысили первоначальные оценки на 70%

    Другие страны
    22:46

    В Сумгайыте произошло летальное ДТП с участием пешехода

    Происшествия
    22:37
    Фото

    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике

    Внешняя политика
    22:18

    Пилот Flydubai на допросе раскрыл свои планы после захвата самолета

    Другие страны
    21:56

    При стрельбе на вечеринке в Джорджии погибли двое, пострадали 35 человек

    Другие страны
    21:33

    В Боснии и Герцеговине завершилось голосование на всеобщих выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:29
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    21:14

    Tasnim: Министр нефти Ирана подал в отставку

    В регионе
    21:03

    Райт: Трамп примет решение о санкциях против покупателей российской нефти в последний момент

    Другие страны
    Лента новостей