​В Иране коронавирусом заразились более 32 тысячи человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило рекордные 2 926 человек, общее количество случаев превысило 32 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Выявлено 2 926 новых случаев коронавируса в стране. Общее количество заболевших составляет 32 332 человек", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Он также добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерло 144 человека, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 2 378 человек".

Отметим, что всего в мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 больных скончались.

При этом случаи коронавируса выявлены в 199 странах.