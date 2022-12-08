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В Иране казнили участника беспорядков за нападение на сотрудника сил безопасности

В Иране казнили участника беспорядков за нападение на сотрудника сил безопасности Участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении на сотрудников сил безопасности и нанесении ранений одному из них, был казнен в четверг.
В регионе
8 декабря 2022 г. 10:46
В Иране казнили участника беспорядков за нападение на сотрудника сил безопасности

Участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении на сотрудников сил безопасности и нанесении ранений одному из них, был казнен в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, мужчину звали Мохсен Шекари, он принимал участие в блокировании движения по одной из улиц в Тегеране и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности. "Угрожать людям холодным оружием и нападать на сотрудников сил безопасности, нанося им ранения, - значит совершать военные преступления", - приводит агентство заключение Верховного суда Ирана.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

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Версия на английском языке Iran executes protester for attacking security force member

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