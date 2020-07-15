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В Иране число жертв коронавируса за сутки достигло 199

В Иране число жертв коронавируса за сутки достигло 199 За прошедшие 24 часа удалось выявить 2 388 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 199 человек
В регионе
15 июля 2020 г. 14:30
В Иране число жертв коронавируса за сутки достигло 199

Иран за прошедшие сутки зафиксировал почти 200 жертв коронавируса.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом аявила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

За прошедшие 24 часа удалось выявить 2 388 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 199 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 264 561, жертв – 13 410. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 227 561.

"Примерно пять месяцев наша страна живет с пандемией коронавируса. Медицинский персонал не переставая прилагал усилия, чтобы взять под контроль это заболевание, продолжая лечить больных. Занимаясь этим, пять тысяч наших врачей и санитаров заболели COVID-19. К сожалению, из них скончались 140 человек", - сообщила Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана с 5 июля  ввели обязательное ношение масок в общественных и закрытых местах.

Президент Ирана заявил о наступлении второй волны COVID-19 в стране. 

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