Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране

Вторая волна коронавируса в большей степени ударила по южным районам страны

Иран пройдет вторую волну коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня президент страны Хасан Роухани на заседании правительства, признав, что страна противодействует новой волне COVID-19.

По словам президента, первая волна затронула северные и центральные части, в то время как вторая волна, начавшаяся, по его словам, в середине мая, в большей степени ударила по южным районам страны.

С 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, в Иране выявлено более 262 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых порядка 13,2 тысячи со смертельным исходом.

Выздоровели на данный момент уже более 225 тысяч человек.