​В Иране число заболевших коронавирусом превысило 171 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 171 789, летальных исходов — на 8 291, зафиксированы 134 349 случаев выздоровления.

Как передает Report со ссылкой на агентство İRNA, об этом 7 июня сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2 346 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 171 789 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к умерли 72 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 8 291 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 134 349 случаев выздоровления среди заразившихся. "2596 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", - уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.