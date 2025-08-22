В Иране неизвестные открыли огонь по патрульным машинам, погибли 5 полицейских

В иранском городе Ираншахр в результате нападения неизвестных погибли пять сотрудников правоохранительных органов страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ИРНА.

Согласно информации, неизвестные обстреляли два патрульных автомобиля погибли. Иранская сторона назвала происшествие "террористической атакой".

Согласно информации, нападение произошло в районе поста Дамен, нападавшие скрылись с места преступления.

По заявлению официальных источников, операция по выявлению и преследованию исполнителей теракта поручена силам безопасности и правоохранительным органам, дополнительная информация будет представлено позднее.

Ираншахр относится к провинции Систан и Белуджистан и находится в 337 километрах от Захедана, центра этой провинции.