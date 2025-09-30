Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Иране автобус со студентами столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 13:58
    В Иране автобус со студентами столкнулся с грузовиком, есть погибшие

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Иране с участием автобуса, перевозившего студентов, погибли два человека, есть пострадавшие.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября на автомагистрали Симнан-Сорхе в провинции Симнан.

    Сообщается, что автобус, перевозивший студентов медицинского факультета, столкнулся с грузовиком и съехал с дороги. По данным, в результате происшествия погибли две девушки 20 и 25 лет.

    Всего в автобусе находились 11 женщин.

    Причины ДТП расследуются.

    İranda tələbə avtobusu TIR-la toqquşub, ölənlər və xəsarət alanlar var

