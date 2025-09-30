В Иране автобус со студентами столкнулся с грузовиком, есть погибшие
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 13:58
В результате дорожно-транспортного происшествия в Иране с участием автобуса, перевозившего студентов, погибли два человека, есть пострадавшие.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября на автомагистрали Симнан-Сорхе в провинции Симнан.
Сообщается, что автобус, перевозивший студентов медицинского факультета, столкнулся с грузовиком и съехал с дороги. По данным, в результате происшествия погибли две девушки 20 и 25 лет.
Всего в автобусе находились 11 женщин.
Причины ДТП расследуются.
Последние новости
15:10
Министр: В Азербайджане ведутся работы по подготовке кадров для перехода к зеленой экономикеCOP29
15:08
Арабские и мусульманские страны распространили совместное заявление в поддержку плана ТрампаДругие страны
15:06
Президент COP29: Борьба с выбросами углекислого газа требует совместных реформЭкология
15:02
Лавров: Ракеты Tomahawk не изменят для Украины ситуацию на фронтеВ регионе
15:00
В Domino Ventures назвали ключевые условия для роста инвестиций в Центральной ЕвразииФинансы
14:59
Фото
Началась осенняя сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР 2025 годаВнутренняя политика
14:56
Катар и Египет передали ХАМАС мирный план Трампа по ГазеДругие страны
14:53
Президент Италии посетит Азербайджан с двухдневным визитомВнешняя политика
14:44