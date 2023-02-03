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В Иране арестована вызванная для дачи показаний азербайджанка

В Иране арестована вызванная для дачи показаний азербайджанка Стало известно, что Масума Банагер, которую 30 января вызвали в управление юстиции Казвина (Иран), была арестован.
В регионе
3 февраля 2023 г. 23:09
В Иране арестована вызванная для дачи показаний азербайджанка

Гражданка Ирана азербайджанского происхождения Масума Банагер, которую 30 января вызвали в управление юстиции Казвина для дачи показаний, была арестована.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила базирующаяся в США организация "Защитники прав человека в Иране".

В сообщении говорится, что М. Банагер была задержана и арестована за участие в церемонии поминовения активиста азербайджанского происхождения Джавада Гейдара, который был убит представителями властей из-за участия в акциях протеста.

По данным организации, Масума Банагар впервые была незаконно заключена под стражу 13 ноября. Ее обвинили в том, что она поделилась несколькими публикациями в социальных сетях.

Позднее, 25 декабря, ее вызвали для дачи показаний и арестовали. Десять дней спустя она была освобождена под залог до суда.

Отметим, что жительница города Казвин, где компактно проживают азербайджанские тюрки, М.Банагар является музыкантом и учительницей в детской музыкальной школе.

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Версия на азербайджанском языке İranda ifadəyə çağırılan azərbaycanlı musiqiçinin həbs olunduğu ortaya çıxıb

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