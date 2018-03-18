В Иране арестовали бывшего вице-президента, близкого Ахмадинежаду

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирана арестовали бывшего вице-президента республики Эсфандияра Рахима Машаи, близкого союзника экс-президента Махмуда Ахмадинежада,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство IRNA.

По данным агентства, Машаи поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника экс-президента Хамида Багаи.

Против Машаи также открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны, добавляется в сообщении.