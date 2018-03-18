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    В Иране арестовали бывшего вице-президента, близкого Ахмадинежаду

    Против Машаи также открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирана арестовали бывшего вице-президента республики Эсфандияра Рахима Машаи, близкого союзника экс-президента Махмуда Ахмадинежада,

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство IRNA.

    По данным агентства, Машаи поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника экс-президента Хамида Багаи.

    Против Машаи также открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны, добавляется в сообщении.

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