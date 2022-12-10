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В Иране 24 демонстрантам угрожает смертная казнь

В Иране 24 демонстрантам угрожает смертная казнь Не менее чем 24 демонстрантам в Иране угрожает смертная казнь из-за участия в антипровительственных протестах.
В регионе
10 декабря 2022 г. 14:15

Не менее чем 24 демонстрантам в Иране угрожает смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Иранская ежедневная газета Eternad.

Согласно информации, опубликованной сегодня газетой, органы юстиции Ирана составили список имен 24 демонстрантов, которым вменяют в вину "войну против Бога". Согласно исламским правовым нормам, такое обвинение влечет за собой смертную казнь.

Напомним, что в четверг в Иране казнили первого участника протестов, охвативших страну после смерти Махсы Амини, 23-летнего Мохсена Шекари.

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