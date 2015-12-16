В Ираке взяты в заложники 26 подданных Катара, в том числе члены монаршей семьи

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Более 20 подданных Катара были взяты в заложники неизвестными боевиками на юге Ирака.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор провинции Мутанна Фалех аз-Зийади.

"Боевики взяли в плен 26 катарцев, прибывших в район на охоту", - приводит слова чиновника телеканал "Ас-Сумария". Согласно его заявлению, инцидент произошел неподалеку от города Эс-Самава, расположенного в 280 км к юго-западу от Багдада. Известно также, что нападавшие окружили разбитый подданными Катара лагерь на 70 автомобилях.

Попавшие в плен, как отметил аз-Зийади, получили официальное разрешение на въезд в страну через МВД. При этом местные власти предупреждали гостей, что не смогут обеспечить безопасность их пребывания.

По информации региональных СМИ, среди похищенных есть члены катарской монаршей семьи.

В настоящее время силы безопасности ведут поиски пропавших.