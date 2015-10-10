В интернете появилось видео с моментом взрывов в Анкаре - ВИДЕО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Интернете появился видеоролик, на котором зафиксирован момент взрывов в столице Турции Анкаре. Как сообщает Report, на видео запечатлено, как молодежь держится за руки и скандирует лозунги. Внезапно на заднем плане раздается взрыв, появляются пламя, дым. Демонстранты, находящиеся в этот момент спиной к взрыву, пригибаются. Слышатся крики, затем раздается звук второго взрыва.

Два взрыва прогремели утром у железнодорожной станции в Анкаре под эстакадой, где собрались активисты профсоюзных объединений, планировавшие устроить митинг в поддержку мира и осудить действия террористических организаций. По данным МВД Турции, 30 человек погибли, 126 получили ранения.

Очевидцы сообщают, что взрывы могли совершить террористы-смертники.