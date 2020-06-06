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В Идлибе погиб турецкий военный, есть раненые

В Идлибе погиб турецкий военный, есть раненые

Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения, после нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило минобороны республики.

"В результате нападения на бронированный медицинский автомобиль в Идлибе один наш военный погиб и двое получили ранения. По выявленным целям напавших был открыт ответный огонь", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Со стороны какой группировки было совершено нападение, не сообщается.

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